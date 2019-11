Hamilton: Ik werk aan een meesterwerk en dat is nog niet af

,,Het duurt lang voordat je een ambacht echt onder de knie hebt en ik kan nog steeds beter. De puzzel is nog niet af, er moeten nog wat stukjes gelegd worden."



Toen Hamilton in 2008 bij McLaren voor het eerst wereldkampioen werd in de Formule 1, had hij nooit durven denken dat hij ooit in de buurt zou komen van het record van Schumacher. De Brit rijgt in dienst van Mercedes de wereldtitels echter aaneen: in 2014, 2015, 2017, 2018 was hij de beste en zondag pakte hij zijn zesde titel.



,,Het was nooit een doel van me om Michael in te halen. Ik dacht altijd dat het onmogelijk zou zijn om zelfs maar in de buurt te komen van zijn record. Het lijkt of ik nu dichtbij ben, maar het is nog altijd ver weg", aldus Hamilton, die zijn zesde WK-titel opdroeg aan zijn overleden mentor Niki Lauda. ,,Ik had niet verwacht dat zijn dood zoveel met me zou doen. Ik mis hem iedere dag."