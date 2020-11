Hamilton in stijl naar historische wereldtitel in glibberig Istanboel, bijrol spinnende Verstappen

Nee, Mercedes had niet perse de snelste auto vandaag op het maar traag opdrogende Istanbul Park, daarmee reed Red Bull waarschijnlijk rond. Verstappen had na een mislukte start kunnen en misschien wel moéten winnen, maar op jacht naar de kop van de wedstrijd was hij wel heel gretig in het spoor van Sergio Pérez. Op de kont van de Mexicaan raakte hij in de achttiende ronde in volle spray alle downforce en het zicht kwijt, en dus tolde hij twee keer rond. Alle profiel van de banden, dus verplicht naar binnen voor nieuw rubber, om daarna achter de feiten aan te rijden. Want dat glijmoment vroeg in de race, maakte hij niet meer goed.