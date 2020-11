Hamilton kijkt verder dan titels: ‘Zoveel te doen in sport die net ontwaakt is’

Door Arjan Schouten



Het was het sublieme slotakkoord van zijn zevende symfonie. In de ongekende prestatie op het glibberige Turkse asfalt van Istanbul Park zat echter zoveel meer verstopt. Wat Lewis Hamilton in Istanboel liet zien, was net zo goed een dikke middelvinger naar alle critici die maar wat graag blijven roepen dat hij al zijn succes te danken heeft aan alleen een goede auto. Het was het bewijs dat je nooit op moet geven en dat je groot moet durven dromen, ongeacht je afkomst of je huidskleur. ,,Dat je niet moet luisteren naar mensen die graag roepen dat succes voor jou niet is weggelegd. En dan, dan is niets onmogelijk’’, herhaalde Hamilton zijn favoriete adagium nog maar eens, toen de buit binnen was. ,,Laat dit dus een boodschap zijn aan alle kinderen met een droom. Durf te dromen.’’