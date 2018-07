Hamilton langer bij Mercedes: 'Ik ben ongelooflijk trots'

Volgens teamchef Toto Wolff waren de handtekeningen zo gepiept. ,,We zaten vanaf het begin van de onderhandelingen op één lijn met Lewis, maar er waren logischerwijs de nodige speculaties en veel interesse in het proces. Het is daarom goed om die dingen nu te laten rusten en met de aankondiging te komen. We hebben de laatste papieren deze week getekend en wilden de mensen niet langer in spanning houden", zegt Wolff op de website van Mercedes.



Ook Hamilton deed het nieuws over zijn nieuwe contract luchtig af. ,,Het was een formaliteit", zei hij. ,,Ik ben in de winter al met Toto Wolff gaan zitten. Maar het is goed dat alles op papier staat. Nu kunnen we weer verdergaan. Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest als nu bij Mercedes. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik hier op de juiste plaats zit."



In dienst van Mercedes won Hamilton 44 GP's op het hoogste niveau en verzekerde hij zich van drie wereldtitels. Voor een vierde kampioenschap is hij in een hevige strijd verwikkeld met Sebastian Vettel van Ferrari, die 8 punten meer heeft. Komend weekend is de Grote Prijs van Duitsland.



Tekst gaat verder onder de foto.