Hamilton na knotsgekke race naast Verstappen, WK krijgt zinderende climax in Abu Dhabi

GP van Saoedi-ArabiëControverse van start tot de finish, tijdstraffen, geduw en getrek, kemphanen Max Verstappen en Lewis Hamilton maakten elkaar 50 ronden het leven zuur in Saoedi-Arabië. Hamilton greep na veel gedoe de zege én het bonuspunt. Bij de slotrace in Abu Dhabi wacht straks de climax, met beide titelkandidaten met exact evenveel WK-punten op zak.

Onnavolgbaar was de eerste Grand Prix ooit in Saoedi-Arabië. Met safety cars, virtual safety cars, crashes, twee rode vlaggen, herstarts en als hoofdverhaal tussen al die chaos de vechtende Lewis Hamilton en Max Verstappen. Vijftig rondjes lang waren de twee met elkaar bezig, zoals ze al een heel seizoen met elkaar in de clinch liggen. Toen alle stofwolken waren neergedaald aan de Rode Zee kwam daar de race-uitslag waar de Formule 1 stiekem op zal hebben gehoopt. Na de derde zege op rij van Lewis Hamilton staan beide titanen dankzij een bonuspuntje voor de Brit (snelste ronde) voorafgaand aan de slotrace in Abu Dhabi exact gelijk in het kampioenschap: beiden 369,5 punt.

,,Dit moet wel de gekste race zijn die we meegemaakt hebben”, meldde race-engineer Peter Bonnington aan Hamilton, toen de zevenvoudig wereldkampioen van Mercedes de finish passeerde als winnaar. Meermaals wisselden de twee kemphanen van leidende positie, in het agressieve schaakspel. Dankzij slim wisselen tijdens een rode vlag, dankzij sterke herstarts, dankzij racen met de ellebogen naar buiten. Maar nagepraat werd er natuurlijk over dat ene bizarre incident, waarbij Max Verstappen na onreglementair inhalen werd gesommeerd Hamilton weer te laten passeren, waarna de Brit zo op z’n staart knalde en z’n vleugel licht beschadigde. ,,Ik begreep niet zo goed waarom hij zo hard op de rem ging staan, toen knalde ik erop. En toen ging hij alsnog door, dat begreep ik ook niet”, sprak winnaar Hamilton na afloop, vertwijfeld. ,,Daarna kwam pas de boodschap dat hij ons langs zou laten.”

Verstappen, die ook nog eens 5 tellen aan zijn broek kreeg vanwege onreglementair inhalen buiten de lijnen om, snapte er op zijn beurt ook weinig van. ,,Veel is vandaag gebeurd wat ik ook het niet helemaal begreep, maar het is wat het is”, sprak de Limburger bij interviewer David Coulthard, beseffende dat hij ook nog een onderzoek van de wedstrijdleiding af moest wachten. ,,Ik hield in, wilde ’m langs laten. Hij kwam niet. Toen klapten we op elkaar. Ik begreep echt niet zo goed wat daar gebeurde.”

Niemand, zo leek. Dus zal er op weg naar de slotrace nog lang over nagekaart worden. Op later uitgezonden beelden waarbij Verstappen live mocht reageren op zijn uitverkiezing als coureur van de dag, opende hij alvast het debat richting de autosportpolitie. ,,Voor mij was dit geen Formule 1. Het ging meer om straffen dan om racen. Er wordt teveel straf uitgedeeld, ze willen ons niet laten racen”, meende de Limburger.

Een bizarre avond was het in Jeddah, waar Red Bull Racing opeens live voor alle kijkers op televisie aan het onderhandelen was over posities teruggeven of een straf accepteren. Het paste allemaal bij deze titelstrijd, die toch al zo verhit is als nooit tevoren. Van controverse omgeven sinds de eerste clash negen maanden terug in Bahrein.

Logisch dus dat de twee elkaar nauwelijks een blik waardig gunden, bij de podiumceremonie, waarbij Valtteri Bottas mee mocht als derde nadat hij in de allerlaatste bocht Esteban Ocon passeerde. Met evenveel WK-punten reizen ze straks af naar Abu Dhabi, waar een knaller van een uitsmijter wacht. Wie daar het beste eindigt, is normaal gesproken wereldkampioen. Als ze beiden het einde halen, natuurlijk. Stuiteren ze er samen af, dan is Verstappen wereldkampioen omdat de Nederlander meer races won.

