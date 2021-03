Hamilton na thriller in Bahrein: ‘Max had beter meer geduld kunnen hebben’

Hoewel hij een keer niet als topfavoriet aan een race was begonnen, mocht Lewis Hamilton na de Grand Prix van Bahrein toch het hoogste treetje van het podium beklimmen. De zevenvoudig wereldkampioen werd drie ronden voor het eind weliswaar gepasseerd door Max Verstappen, maar de Nederlander moest de leiding weer afstaan omdat hij bij zijn manoeuvre buiten de baan was gekomen.

,,Max is in topvorm en hun auto is zo snel”, reageerde Hamilton bij Ziggo Sport, om daar toch ook meteen een puntje van kritiek aan toe te voegen. ,,Hij had me op dat punt nog helemaal niet aan hoeven te vallen. Zijn banden waren verser en hij had dus beter wat meer geduld op kunnen brengen.”

,,Ik remde bewust laat, waardoor hij wijd moest gaan en buiten de baan kwam. Zo mag je niet inhalen, dus ik wist direct dat hij die plaats terug moest geven.”

Ook toen Verstappen even pas op de plaats moest maken, was Hamilton nog niet zeker van de winst. ,,Ik bleef daarna bang dat hij het nog een keer zou proberen, maar op de een of andere manier wist ik stand te houden. Ik ben hier zo blij mee.”

Bekijk de samenvatting van de Grand Prix van Bahrein.

Het was pas voor het eerst in vijf jaar tijd dat Hamilton de openingsrace van het seizoen op zijn naam schreef. ,,Ik moest iets speciaals laten zien om hier vandaag te winnen. Max probeerde alles tot de laatste meter, maar op het nippertje wist ik toch te winnen. Het was een zinderende race en ik ben blij dat we iedereen dit spektakel hebben kunnen geven. Ik ben iedereen bij Mercedes dankbaar. Het zal heel zwaar worden om de wereldtitel weer te winnen dit seizoen, maar we gaan er alles aan doen. Dit was in ieder geval een mooie start.”

De titelverdediger had ook genoten van de sfeer in Bahrein, waar de tribunes deels gevuld waren. ,,Allereerst wil ik zeggen hoe geweldig ik het vind dat er hier fans aanwezig zijn. Iedereen houdt veilig en netjes afstand, maar het doet ons veel om publiek op de tribune te zien. Het is fantastisch dat we dit jaar gewoon een normaal Formule 1-seizoen kunnen draaien, al hopen we natuurlijk snel op meer fans.”

Volledig scherm Max Verstappen en Lewis Hamilton tijdens de podiumceremonie in Bahrein. © AFP

Volledig scherm Letterlijk en figuurlijk veel vuurwerk bij de Grand Prix van Bahrein. © EPA