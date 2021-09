Hamilton onder de indruk van Verstappen: ‘Max ging als een raket van start’

,,Wat een race en wat een publiek. Ik feliciteer Max, want hij heeft het geweldig gedaan. Ik heb werkelijk alles uit mijn auto gehaald, ging er vol voor, maar hij was gewoon sneller.”

De 36-jarige Brit capituleerde in slotfase en wisselde nog snel even van banden. Hij slaagde er zo in op vers rubber de snelste raceronde te rijden en het bonuspunt voor het WK te vergaren. Hij verloor wel de leiding in het WK aan Verstappen, die nu 3 punten voorsprong heeft. ,,Die laatste snelle ronde was het beste gedeelte van mijn race. Dit is een fantastische baan en zeker een van mijn favoriete circuits nu.”