Hamilton over Black Power-statement: ‘Een belangrijk en onvergetelijk moment’

,,Ik heb hen nog nooit ontmoet, maar ik weet nog goed dat ik dat moment zag", aldus Hamilton tegen Sky Sports. ,,Ook heb ik gelezen over hun ervaringen. Dat was inspirerend. Racisme is iets dat er al honderden jaren is, de strijd gaat door. Ik realiseerde me dat ik een platform heb, dat ik een kans heb om aandacht te blijven vragen en om mensen te verbinden. Ik wil mezelf iets leren, maar andere mensen ook. Daar kwam dat gebaar vandaan. Het voelde als het juiste moment, een belangrijk moment. Dat zal ik nooit vergeten.”

Tijdens de ceremonie riep Hamilton vervolgens Stephanie Travers op het podium, een donkere vrouw die bij Mercedes werkt als constructeur. Dat was voor het eerst in de historie van de Formule 1 dat een donkere vrouw het podium betrad. ,,Ik wilde haar in het zonnetje zetten. Als we het over diversiteit hebben, moet het niet alleen over ras en huidskleur gaan. Het is een door (vooral blanke) mannen gedomineerde sport, er moeten meer vrouwen komen. En om dat te bewerkstelligen, moeten mensen als Steph op de voorgrond treden, om kinderen te inspireren.”