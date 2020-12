Hamilton over coronabesmetting: ‘Moeilijkste weken in lange tijd’

,,Het zijn absoluut de moeilijkste weken geweest die ik in lange tijd heb gehad”, zegt Hamilton, die voor het eerst sinds zijn debuutrace in 2007 een raceweekeinde in de Formule 1 miste. ,,Ik richt me nu op mijn herstel en probeer weer in conditie te komen, zodat ik de slotrace in Abu Dhabi kan racen. Ik ben vandaag fit opgestaan, voel me goed en heb mijn eerste work-out alweer gedaan. Ik heb dus een positieve boodschap voor jullie.”