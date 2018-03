Hamilton pakt poleposition, Verstappen start van P4

Door Arjan Schouten



Ruim 1,2 seconden was het gat precies een jaar geleden, tussen Lewis Hamilton op pole position en Max Verstappen op P5. Dat verschil moest ver teruggebracht worden, zei de Limburger de laatste dagen steeds. Naar hooguit een marge van 0,5 seconde, om in de race nog wat te kunnen betekenen tegen de superieure Mercedes.



Het gat bleek kleiner, vandaag in de kwalificatie, maar nog altijd wel 0,7 seconde. Toen Lewis Hamilton in zijn ultieme ronde nog even zijn 'party mode' aanzette - zoals ze de speciale kwalificatiemodus noemen bij Mercedes - stampte hij Verstappen en de Ferrari-coureurs (Kimi Raïkkönen en Sebastian Vettel) op 0,7 seconde. Teamgenoot Valtteri Bottas elimineerde zichzelf eerder al met een enorme klapper in bocht twee.



Groot was de hoop bij de fans van Verstappen, met aangekondigde regen in het zuidoosten van Australië. En die regen kwam ook, op de kwalificatiedag. Stortregen zelfs, maar drie uur voor de kwalificatie stopte het en met een mild windje en 20 graden was er van natte omstandigheden op het moment supreme helemaal niets meer te merken. Op een droog Albert Park stampte Hamilton net als vorig jaar naar pole position. Zijn zevende in Melbourne, waarmee hij net voor Ayrton Senna (zes poles) nu alleen recordhouder is. Of de 'party mode' doorslaggevend was? ,,Ik ben altijd in party mode'', jubelde Hamilton op de grid.