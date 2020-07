Hamilton: Stop met dingen verzinnen over mijn contract

video Hamilton wederom het snelst, Max achtste met beschadig­de voorvleu­gel

3 juli Ook in de middagtraining was het Mercedes dat de dienst uitmaakte op Spielberg. Ruim zes tienden moest de concurrentie toegeven op de 1.04,304 van wereldkampioen Lewis Hamilton, die net als in de eerste vrije training bovenaan eindigde. Max Verstappen was eveneens sneller dan in de ochtend, maar ging mede vanwege een beschadigde voorvleugel niet voluit om uiteindelijk op P8 uit te komen: 1.05,215.