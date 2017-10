Hamilton: Titel in Austin lijkt me onwaarschijnlijk

Vettel blij met 'beste teamgenoot die je kunt hebben'

16 oktober Geen betere teamgenoot dan Kimi Räikkönen. Dat zegt Formule 1-coureur Sebastian Vettel van Ferrari in een interview met het Britse vakmagazine Autosport. ,,Mensen in de Formule 1 hebben de neiging de zaken ingewikkelder te maken dan ze zijn. Dan is het fijn om met iemand samen te werken die geen politieke spelletjes speelt of verwarring sticht.''