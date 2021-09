Hamilton valt uit en mist cruciale trainingstijd, mopperende Verstappen vijfde

Eerder op de dag ging meer dan de helft van de training verloren en dus was het dringen geblazen aan het einde van de pitstraat, vlak voordat de seinen 5 minuten later dan gepland op groen sprongen. Maar ook in de middag was er al snel weer het nodige oponthoud. Lewis Hamilton meldde een ‘loss of power’ en was genoodzaakt zijn Mercedes te parkeren, met een rode vlag als gevolg. Zo bleef de vrijdag voor de Britse WK-leider beperkt tot slechts 20 rondjes. Nikita Mazepin was de tweede coureur die vanmiddag uitviel. Hij remde verkeerd en eindigde in de grindbak.