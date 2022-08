Hamilton valt uit in spectaculaire eerste ronde

Grand Prix van België is uitver­kocht, maar ‘onderhan­de­lin­gen met Formule 1 verlopen moeizaam’

De Grote Prijs van België in de Formule 1 eind augustus is uitverkocht. Het circuit van Spa-Francorchamps verwacht 360.000 bezoekers in het raceweekeinde (26-28 augustus), 120.000 per dag. Het is een opsteker voor de organisatoren, want de toekomst van de race in de Ardennen is onzeker.

19 augustus