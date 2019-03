Hamilton verrast door pole, Vettel blijft strijdbaar

En daar had hij gelijk in, want Hamilton noch Bottas had verwacht dat Mercedes de complete eerste startrij zou bezetten in de eerste Grand Prix na toch bepaald geen imposante testweken in Barcelona. ,,Maar daarna hebben we flink wat progressie gemaakt, qua set-up. En dat lijkt hier dan toch wel te werken’‘, legde Hamilton uit, die voor de achtste keer op pole staat in Melbourne.

,,We hebben thuis in de fabriek heel veel arbeid verricht na de testdagen, wisten dat er echt nog wel werk gedaan moest worden. We begrijpen de auto nu beter, de laatste dagen voelde het al heel goed. Maar niemand van ons had verwacht dat het zo mooi zou worden vandaag’‘, aldus een opgeluchte Hamilton. ,,Ik ben heel trots dat ik hier op pole sta, heel dankbaar ook voor al het werk dat het team heeft verricht. En ook voor Valtteri die me met een geweldige laatste ronde nog weer eens tot het uiterste dreef.‘’

Vettel, die de laatste twee jaar in Australië won zonder van pole te vertrekken, maakte zich echter niet al te veel zorgen. ,,We hebben wat huiswerk meegekregen, nu. Maar we moeten ook gewoon beter zijn dan dit’‘, meende de Duitser, die een strijdbare indruk maakte. ,,Ik heb nu al zin in de race. Mercedes is duidelijk de favoriet, daar moeten we nu mee leven. Maar morgen is een nieuwe dag. We hebben het hier eerder geflikt, dus daar gaan we er weer voor.”