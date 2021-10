Hamilton weet wat hem te doen staat: ‘Wordt niet makkelijk om door het pak te komen’

De Britse wereldkampioen wacht morgen dus een inhaalrace om de schade in de titelstrijd te beperken. ,,Het wordt niet makkelijk om door het pak heen te komen, want inhalen is hier niet zo eenvoudig. Maar de auto is goed, ook voor de race. Het wordt interessant, hopelijk komt er nog wat regen.”



Hamilton kwam ook nog even terug op de keuze voor de gridstraf, het resultaat van het wisselen van zijn verbrandingsmotor. ,,Hier hebben we veel over gediscussieerd, maar het moest op enig moment gebeuren. Het was hier, óf in Austin. Morgen ga ik proberen het verlies te minimaliseren.”