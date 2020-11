Hamilton wint in Bahrein voor Verstappen, race overschaduwd door horrorcrash Grosjean

De belangrijkste winst in de Formule 1 was vandaag het leven van Romain Grosjean. De Fransman (34) wist zich uit zijn gehalveerde, brandende bolide te bevrijden, nadat die zich dwars door de vangrail had geboord. Dat Grosjean, met volgens de eerste berichten alleen lichte brandwonden op handen en voeten, het ongeluk in de openingsronde overleefde wordt alom uitgelegd als het bewijs dat de aangescherpte veiligheidsmaatregelen van de FIA de laatste jaren niet voor niets zijn geweest.



De race werd na de crash van Grosjean logischerwijs direct gestaakt. De opluchting in de paddock en pitlane was groot toen duidelijk werd dat die bij kennis was en zwaar letsel hem bespaard was gebleven. De FIA werd overal bedankt voor het verplicht stellen van de halo, de beugel die de coureur sinds 2018 beschermt. Vooral onder coureurs was destijds veel weerstand tegen de vernieuwing.



Na een oponthoud van anderhalf uur, de vangrail werd vervangen door een betonnen afscheiding, werd de race herstart. Met als startopstelling de racevolgorde zoals die was op ‘safety car line 2’, zoals dat heette. Verstappen begon vanaf de eerste startrij, want hij had Valtteri Bottas ingehaald. Net als bij de eerste start drong Sergio Pérez even aan, maar sloot de Mexicaan opnieuw aan achter de Nederlander op plek drie.