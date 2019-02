Hartley en Wehrlein gaan testen voor Ferrari

Ferrari neemt Mick Schumacher op in talenten­pro­gram­ma

19 januari Ferrari heeft Mick Schumacher opgenomen in het opleidingsprogramma. De 19-jarige Duitse coureur krijgt de kans zich te ontwikkelen onder de hoede van de Italiaanse renstal waarvoor zijn vader Michael grote successen vierde in de Formule 1. Schumacher veroverde vijf van zijn zeven wereldtitels in een rode bolide van Ferrari (2000 tot en met 2004).