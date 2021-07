Herstelde Verstappen begint in Hongarije met snelste tijd

Vrije trainingen LIVE | Lunchpauze voor Verstappen en co, VT2 begint om 15.00 uur

12:45 Twee weken na de beruchte botsing, is de Formule 1-wereld nog altijd in de ban van het incident tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. In Hongarije is het echter weer ‘back to business’ voor de coureurs, vanmiddag staat vanaf 15.00 uur VT2 op het programma. In dit liveblog mis je geen moment!