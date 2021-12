Het beeld bij Max Verstappen van Lewis Hamilton en Mercedes is veranderd: ‘En niet in positieve zin’

Vier dagen na de incidentrijke Grand Prix van Saoedi-Arabië was Max Verstappen daar duidelijk nog niet klaar mee. In een door zijn team georganiseerde extra (internationale) persconferentie voorafgaand aan de slotrace in Abu Dhabi herhaalde hij meermaals te zijn benadeeld door de stewards.

Door Rik Spekenbrink



,,Ik word anders behandeld dan de rest”, zei Verstappen diverse keren. ,,Dat is wel een beetje een probleem. Het is niet correct wat er gaande is. De beslissingen van de stewards zijn inconsequent. Ik werd zelf ook van de baan gedrukt, maar ik ben de enige die daar een waarschuwing voor kreeg”, doelde hij op het duw- en trekwerk met Lewis Hamilton in Jeddah.

Verstappen kreeg uiteindelijk twee tijdstraffen, van vijf en tien seconden, en werd tijdens de race een paar keer gevraagd zijn leidende positie af te staan. De Brit daarentegen bleef gevrijwaard van sancties of vermaningen. Hamilton won de race en maakte de achterstand van acht punten precies goed. Daarom staan de twee nu precies gelijk en komt alles aan op de laatste race in de Emiraten.

,,Iedereen zou moeten mogen racen zoals ik”, zei Verstappen. ,,Dus waarom zou ik nu moeten veranderen? Het zou eerlijk moeten zijn en voor iedereen hetzelfde, maar dat is duidelijk niet het geval. Zo zou het niet moeten zijn.”

Maar, zo maakte Verstappen ook duidelijk, hij is maar met één doel naar Abu Dhabi afgereisd. De zege, die automatisch naar de wereldtitel leidt. Hopelijk op een manier waarbij de stewards geen rol spelen, want daarin is het vertrouwen van Verstappen wel weg, zo was duidelijk. ,,Maar ik voel me heel goed, erg relaxed en ik ben hier gekomen om te winnen.”

In de event notes, de mededelingen van de FIA voorafgaand aan elk raceweekeinde, wordt benadrukt dat de coureurs zullen worden aangepakt bij onsportief of onethisch gedrag. Ook een aftrek van WK-punten wordt als eventuele optie genoemd. Uiteraard zullen alle ogen gericht zijn op de twee titelconcurrenten, en zal ieder voorval met een vergrootglas worden bekeken.

Verstappen wist nog niet of hij zijn kritiek op de stewards vrijdag in de briefing voor de coureurs gaat bespreken. ,,Je moet het juiste moment kiezen. Soms kun je beter één op één in gesprek gaan.”

Later vandaag zitten Verstappen en Hamilton zij aan zij in de officiële persconferentie van de FIA. Op de vraag of Verstappens beeld van zijn rivaal, en diens team Mercedes, dit jaar is veranderd, antwoordde hij met een volmondig ‘ja’. ,,En niet in positieve zin.”