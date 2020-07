Hockenheim valt af, Nürburgring in beeld voor Formule 1-race dit jaar

De Formule 1 heeft tot nog toe tien races op de aangepaste kalender van dit jaar. Er zijn inmiddels drie races (twee in Oostenrijk en afgelopen zondag in Hongarije) afgewerkt. Hockenheim was een gegadigde voor het organiseren van de Grote Prijs van Duitsland in het najaar. ,,We hebben geprobeerd een oplossing te vinden, maar niet ten koste van alles”, aldus organisator Jorn Teske. Struikelblok bleek de wens van het Formule 1-management een bepaald aantal toeschouwers toe laten. ,,Daar zijn we niet uitgekomen, dat is volgens de regels van onze regio (Baden-Württemberg) niet haalbaar”, aldus Teske.

De Nürburgring in de Eifel heeft zich aangediend als alternatief. In 2013 was daar voor het laatst een grand prix. Volgen de website motorspor-magazin.com is een race gepland op 11 oktober, twee weken na de GP van Rusland in Sotsji. “,,We zijn met de Formule 1 in gesprek, maar er valt nog niets concreets te melden”, meldt een woordvoerder. “Zoals we in het verleden altijd hebben benadrukt, moet Formule 1-racen ook economisch zinvol zijn voor de Nürburgring. Er is niets veranderd aan deze vereiste.”