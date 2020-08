'Honda en Red Bull stoppen één miljard in project-Verstappen’

vrije training 2 Weer derde plaats voor Verstappen, Hamilton het snelst

14 augustus Wederom moest Max Verstappen het vanmiddag doen met de derde tijd in een vrije training. In een sessie die op het Circuit de Catalunya met name in het teken stond van de racesimulaties, was Lewis Hamilton (1.16,883) ditmaal wat sneller dan ploeggenoot Valtteri Bottas.