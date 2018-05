Honda én Renault komen met updates in Canada: Red Bull wil beslissing nemen over 2019

,,Eind juni, begin juli zou de beslissing moeten vallen. De autosportfederatie FIA begrijpt onze situatie en heeft vooralsnog geen deadline gesteld'', zegt teambaas Christian Horner.



,,We zien met grote belangstelling uit naar de prestaties van beide motoren in Montréal'', vertelt Horner.



Red Bull neemt al jarenlang de krachtbron af van Renault, maar sinds de veelvuldige problemen met de Franse motor in 2017 overweegt de renstal van Max Verstappen over te stappen naar Honda. De Japanners beëindigden vorig jaar de weinig vruchtbare samenwerking met McLaren, maar hun motor toont dit jaar veel potentie bij Toro Rosso, het opleidingsteam van Red Bull.



De FIA verwacht wel snel een besluit van Red Bull en ook Renault heeft al te kennen gegeven dat het snel duidelijkheid wil. Begin mei gaven de Fransen nog aan dat het eind deze maand uitsluitsel wilde van Red Bull. ,,Op gegeven moment kunnen we de beschikbaarheid van de motor niet meer garanderen", zei teambaas Cyril Abiteboul



Elk Formule 1-weekend op de hoogte van al het nieuws rondom de Grand Prix en Max Verstappen? Meld je aan voor de Formule 1-nieuwsbrief