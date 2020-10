Hoopvol nieuws voor Verstappen: Mercedes wordt dit jaar niet meer sneller

De renstal kan het zich permitteren, want de Mercedes is verreweg de beste auto in het veld en de wereldtitel kan de Brit Lewis Hamilton praktisch niet meer ontgaan. Hij won zeven van de elf races en zijn teamgenoot Valtteri Bottas schreef twee grands prix op zijn naam. ,,We zijn al een tijd geleden gestopt met het ontwikkelen van updates. Dat is grondig doordacht, want niet ieder kampioenschap kun je ervoor kiezen zo vroeg al de boeken te sluiten”, aldus Wolff.

Gevolg is dat naaste concurrent Red Bull de rest van het jaar het gat naar Mercedes kan dichten. De renstal van Max Verstappen voerde nog een flinke update door in de Grote Prijs van de Eifel en die had meteen effect. Verstappen zat op de Nürburgring kort achter de Mercedessen in de kwalificatie en gaf ook in de race betrekkelijk weinig toe op Hamilton. Hij finishte als tweede op amper 5 seconden.

Quote Het zal voor ons wat moeilijker worden om nog elke race te winnen Mercedes-teambaas Toto Wolff

,,De regels voor volgend jaar veranderen nog behoorlijk en om die reden hebben we onze aandacht al naar de auto van 2021 verschoven. Daarom zie je nu ook dat de verhoudingen tussen de teams in het huidige kampioenschap verschuiven. Het zal voor ons wat moeilijker worden om nog elke race te winnen”, aldus Wolff.



De eerstvolgende race is de Grote Prijs van Portugal komend weekeinde. De Formule 1 maakt dan zijn debuut op het circuit van Portimão.

