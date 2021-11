Horner: ‘FIA had gevaarlijk precedent geschapen als ze verzoek van Mercedes hadden ingewilligd’

Voor het oog van de wereld had Wolff al uitgelegd dat Mercedes weinig verwachtingen had van hun ingediende ‘right of review’ van het incident in rondje 48 van de Braziliaanse GP. Nieuwe beelden, daar moést naar gekeken worden. ,,We verwachten er niets mee te winnen, het gaat ons meer om het principe”, sprak Wolff profetische woorden. Het inremmen, ruimte over laten naast je, dat soort dingen. Hij wil er meer helderheid over. ,,Omdat ik die regels graag toegepast wil zien op het restant van het seizoen. Want het is heel belangrijk om te weten wat wél en niét mag in de volgende races. Omdat we niet willen dat dit WK straks in de jurykamer beslist wordt.”