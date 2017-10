Horner over tijdstraf Verstappen: 'Ze zijn niet consistent met straffen'

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner reageerde na afloop verbolgen op het besluit om Max Verstappen van het podium te halen in Amerika. ,,Ongelooflijk zwaar bestraft dit. Wat me vooral ergert, is de inconsistentie van het besluit. Er zijn de hele dag auto’s van de baan gegaan en zaterdag ook, zonder dat daar enige actie op genomen werd.