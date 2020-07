Horner: ‘We willen duidelijkheid over das-systeem’

Het was de vondst van de wintertests in Barcelona: het innovatieve stuursysteem van Mercedes. In Oostenrijk werd het vanmorgen meteen gebruikt. Maar is het legaal, vraagt de concurrentie zich af?

Door Arjan Schouten



Das. Onthoud die drie letters, want die keren vaker terug, dit eerste Formule 1-weekend. Dual Axis Steering, het innovatieve stuursysteem waarmee Mercedes verraste bij de tests in Barcelona, het houdt de gemoederen ook in Oostenrijk nog bezig. Meteen gebruikten Lewis Hamilton en Valtteri Bottas het systeem in de ochtendtraining, waarmee de stand van de wielen licht aangepast kan worden wat de snelheid verhoogd en de slijtage wat moet verminderen. Maar mag het allemaal? ,,Het is een heel creatief systeem, mijn complimenten. Maar waar het mij om gaat: past het binnen de regels? Want wat mij betreft valt dit toch een beetje in het grijze gebied”, zo vertelde teambaas Christian Horner, die ongetwijfeld de legaliteit van het systeem onder de aandacht gaat brengen door een verklaring van de regels te vragen. ,,Voor volgend jaar is het al verboden, maar wat gaat er dit jaar mee gebeuren? Daar willen we gewoon duidelijkheid over.”

En dat kan Toto Wolff, teambaas van Mercedes, begrijpen. ,,Want duidelijkheid is altijd goed, dus ik respecteer dat Christian dat verlangt. Maar ik verwacht daar geen problemen’’, aldus Wolff, die voor invoering al langer met de FIA sprak over het systeem en ze van de complete werking op de hoogte bracht. ,,Prima dat mensen om duidelijkheid vragen, maar het laatste wat we nu willen is een lang debat op zondagavond na de race.”

De vraag is of het werkelijk tot een protest komt, mocht Mercedes winnen. Het zou ook zomaar kunnen dat een uitgebreide verklaring van de regels voor de concurrentie voldoende is. Want natuurlijk hebben de andere teams ook gekeken naar de mogelijkheden die zo’n stuursysteem bieden, zo gaf Horner toe. ,,We hebben er zeker naar gekeken en als er duidelijkheid over bestaat, is dat iets om te overwegen voor de rest van dit jaar”, zo hintte Horner op de aanwezigheid van een eigen das-systeem bij Red Bull.

Bij Mercedes gaan ze de discussie ook niet uit de weg, Wolff lijkt er zelfs wel van te genieten. ,,Controversie en verschillende meningen over innovaties horen altijd al bij Formule 1. Dat is wat racen is.”