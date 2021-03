‘Iedereen beseft: een vrouw in de Formule 1 is kassa’

Door Rik Spekenbrink

Frits van Amersfoort zit ruim 45 jaar in de autosport. Hij herkent een uniek racetalent zodra dat in één van zijn auto’s stapt. Max Verstappen, Charles Leclerc, geen greintje twijfel dat ze het zouden gaan maken in de sport. Maar vrouwelijk Formule 1-materiaal, dat is Van Amersfoort (66) al die tijd niet tegengekomen. ,,Een kwestie van statistiek’’, denkt de teameigenaar. ,,Tegenover duizend jongetjes die gaan racen, staan twee meisjes. De spoeling is gewoon dunner.’’