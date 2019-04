‘Iedereen is nog echt aan het uitvinden’

Albon mist kwalifica­tie na crash in laatste training

10:32 De derde vrije training bij de Grand Prix van China eindigde vanochtend een minuut of acht eerder dan verwacht. Een harde crash van Toro Rosso-coureur Alexander Albon luidde het einde in. Hij gaat de kwalificatie niet meer halen. De schade aan zijn auto is te groot.