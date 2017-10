IJzersterke Verstappen wint de Grand Prix van Maleisië

Door Arjan Schouten



Geen stilvallende motor. Geen lege accu. Geen Ferrari die je van de baan rijdt. Helemaal niets overkwam Max Verstappen 310 kilometer lang in Maleisië. En de wereld genoot mee van wat dan mogelijk is. Werkt óók zijn auto mee, dan kan Max zomaar uit het niks weer de beste zijn. Zo bleek.



Regen had hij daar niet eens voor nodig in tropisch Maleisië, net als vorig jaar in Barcelona. Maar in Spanje won hij nog omdat beide Mercedessen elkaar voor zijn neus van de baan torpedeerden. Op de allerlaatste afspraak in Sepang sleepte Verstappen zijn tweede zege in de koningsklasse volledig op eigen kracht binnen. Natuurlijk zat het mee dat de ene Ferrari achteraan moest starten (Sebastian Vettel) en de andere Ferrari (Kimi Räikkönen, turboprobleem) helemaal de race niet haalde. Maar de wijze waarop Verstappen - gestart als derde, maar feitelijk als tweede zonder Räikkönen links voor hem - Mercedes-coureur Valtteri Bottas in de eerste ronde van zich af hield was al grandioos. En toen moest die beslissende inhaalactie op Lewis Hamilton in de vierde ronde nog komen. Aan het einde van het rechte stuk zette de Limburger zijn Red Bull-bolide brutaal naast de Mercedes van de WK-leider, om er direct maar bij de eerste de beste mogelijkheid ook meteen voorbij te steken. ,,Yes, that is how we do it'', jubelde hij door de boordradio, het publiek vol plukjes oranje mensen in euforie achterlatend. Een prachtfragment voor in de grote Max Verstappen-gallerie. En instant Formule 1-historie.



Was het symbolisch? Voltrok zich rond tien over drie in de Maleisische middag de machtsovername in de koningsklasse? De tijd zal het leren, maar feit is dat de rest van de GP op Sepang straks in retroperspectief wel eens verdacht veel zou kunnen lijken op het testbeeld van de sport voor het komende decennium. Verstappen pakte de leiding en bouwde zijn voorsprong gestaag uit. Langzaam wegrijdend van Hamilton tot een seconde of 8 á 9, een verschil dat zelfs in stand bleef na een uitstekende pitstop halverwege, een rondje na dat Hamilton langs de garage was gesneld voor een vers setje banden.



Het was voor iedereen billenknijpen na alles wat er dit seizoen gebeurd is, of de auto nu wel eens heel zou blijven. Zeker voor Max zelf, en zijn vader Jos en zus Victoria die het in de pitbox niet droog hielden. En ja! Zijn raid hield Verstappen in stand tot de finish, waar hij 12,7 seconden voorsprong overhield op Hamilton. Zo denderde hij naar een soevereine zege in de RB13 die hij toch zo vaak vervloekt heeft dit jaar. En zo werd 1-10-2017 het nieuwe 15-05-2016. Vorig jaar door Olav Mol begeleid met 'Yo-he, Yo, Ho' en nu met 'Hoppeta, Hoppeté, daar is nummer 2!' Een tweede magische datum op het cv van Max Verstappen, waar ongetwijfeld nog veel meer memorabele data aan toegevoegd gaan worden.