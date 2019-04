‘Ik zie Marco van Basten in Max Verstappen’

Altijd al Formule 1-fan geweest?

John van Lottum: ,,Ik heb het altijd gevolgd ja. Ik groeide op in het tijdperk Prost en Senna. Mijn moeder is Française, dus we waren vaak de enige Prost-fans in Nederland. Terwijl ik dat hele mysterieuze van Senna geweldig vond. Ook daarna ben ik de sport blijven volgen, al ben ik na het stoppen van Michael Schumacher de interesse even een beetje verloren.”

Je bent nu af en toe op het circuit, als organisator van de grote feesten met bekende DJ’s rond de raceweekeinden. Hoe is dat zo gekomen?

,,Mijn bedrijf, Deux Agency, begreep van Heineken dat ze daar op grootse wijze de sport in wilden stappen. Met name hun campagne ‘More than a race’ sprak ons aan. We hebben een concept bedacht om sport en muziek samen te brengen. Dat doen we door een paar keer per seizoen grote shows te organiseren rond de Grand Prix. Daar komt uiteraard een hoop bij kijken en dat regel ik. Zo hebben we Hardwell, Armin van Buuren en Martin Garrix al op het podium gehad. Zaterdag was ik nog in Ho Chi Minh City, Vietnam. Daar was een soort kick-off, een jaar tot de eerste GP daar. Er kwamen 70 duizend mensen naar de show van Armin van Buuren.”