In Zandvoort is het stil, heel stil

Senna’s laatste race in Nederland: een podium om van te kwijlen

1 mei Het is vandaag 26 jaar geleden dat Formule 1-legende Ayrton Senna verongelukte. Dit weekend had de GP van Zandvoort een langverwachte rentree moeten maken. Daarom gaan we terug naar 1985, de dag dat Senna zijn laatste race reed in Nederland. ,,Een podium met Lauda, Prost én Senna, een kruispunt in de geschiedenis van de sport.’’