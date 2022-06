Internationale media bewieroken ‘masterclass’ Max Verstappen: ‘Demonstratie van pure macht’

Met videoDe zesde van het seizoen - in negen GP's - en de eerste in Montreal, op Max Verstappen staat vooralsnog geen maat dit Formule 1-seizoen. Ook de internationale media komen superlatieven tekort voor de wereldkampioen van Red Bull Racing, die nog niet eens halverwege het seizoen hard op weg lijkt naar titelprolongatie.

Na het spektakel in 2021, toen Max Verstappen en Lewis Hamilton tot en met de laatste ronde een zinderend gevecht leverden, lijkt het Formule 1-seizoen in 2022 al in een plooi gevallen. Ondanks de verwoede pogingen van Ferrari-coureur Carlos Sainz gisteren, die de Limburger het vuur aan de schenen legde.



Het kan, zo luidt de conclusie in de internationale media na de zege van Verstappen in Canada, wel eens uitdraaien op een heel saai seizoen. Met de Limburgse wereldkampioen als eenzame frontsoldaat. Na negen grands prix heeft Verstappen al 46 punten voorsprong op zijn eerste achtervolger, zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez. ,,Het zal héél moeilijk worden hem dit seizoen nog te vangen", schrijft The Guardian.

Ook de Madrileense sportkrant Marca, die overigens vooral lyrisch is over het optreden van ‘stadgenoot’ Carlos Sainz, kan zich niet onttrekken aan de indruk dat de weg naar de tweede wereldtitel voor Verstappen al is geplaveid. ,,Hij lijkt echt van een ander niveau. Met name zijn beheersing van elke situatie op de baan is uitzonderlijk. Verstappen liet twee keer een uitvalbeurt noteren, maar zelfs daarmee heeft hij voor het onbetrouwbare Ferrari al een muur opgetrokken.”

The Guardian bewierookt het optreden van Verstappen in Montreal. ,,Hij had al vaker gezegd dat hij, gezien het materiaal, absoluut in staat moet worden geacht zijn wereldtitel te prolongeren. Maar wat Verstappen in Canada liet zien was een demonstratie van pure macht die doet vrezen dat hij nog wel even op de troon zal zitten. De wereldkampioen had nog nooit eerder gewonnen op het Circuit Gilles-Villeneuve, maar gisteren had hij de race volledig in handen. Verstappen reed met een dominantie en drive die deed denken aan de grote kampioenen in de Formule 1.”

Quote Wat Sainz ook allemaal probeerde, Verstappen gaf geen krimp

,,Nummer 1 op de auto en nummer 1 ín de auto", schreef de beroemde Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport. ,,Het was weer eens een meesterlijke race van Max Verstappen. Wat Carlos Sainz ook allemaal probeerde, de wereldkampioen gaf geen krimp, al moest hij, geholpen door een safetycar na een crash van Yuki Tsunoda, in de slotfase al zijn talent aanspreken om de Spanjaard van het lijf te houden. Ferrari tankte door een uitstekend optreden van Sainz en een nieuwe motor bij Charles Leclerc wel weer wat vertrouwen voor de rest van het seizoen, maar of het genoeg is tegen Verstappen is de vraag. De wereldkampioen was een brok vertoon van stijlvolle macht.”

L’Équipe, de Franse sportkrant, sprak van een ‘onaantastbare’ Max Verstappen. ,,De manier waarop hij zijn 26ste overwinning van zijn carrière boekte, was indrukwekkend. Hij was onaantastbaar in Montreal.”

Volledig scherm Max Verstappen in extase na zijn zege in Canada. Rechts jubelt teambaas Christian Horner mee. © AFP

