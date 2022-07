Internationale media over ‘slachthuis’ op Silverstone: ‘Nachtmerrie voor Max Verstappen’

Marca noemde de race ‘de nachtmerrie van Verstappen’. „Max Verstappen had een vreselijke tijd op Silverstone en was het grootste deel van de race niet eens in de buurt van de koppositie. Zijn banden bezorgden hem problemen en hij moest noodgedwongen de pits in. De Grand Prix begon al slecht toen Guanyu Zhou betrokken was bij een angstaanjagend ongeval, waarbij zijn auto over de kop sloeg en in de tweede bocht tegen de vangrails botste.”

Na het zware ongeluk van Zhou zag The Guardian dat Verstappen zich direct liet aftroeven. „Bij de herstart, die hectisch was, was Sainz, die oorspronkelijk door Verstappen was gepasseerd, veel brutaler en agressiever. Hij drukte de Nederlander naar buiten, waarbij de voorste zes coureurs wiel aan wiel door de eerste ronde gingen.”

La Gazzetta dello Sport had meer begrip voor de situatie van Verstappen. „Voor Verstappen werd de race al na 12 ronden een beproeving. Aan de leiding kreeg hij een lekke band, maar eenmaal terug op de baan realiseerde hij zich dat de auto onherstelbaar beschadigd was en dus eindigde hij slechts als zevende. Het werd sowieso een slachthuis op Silverstone.”

„Terwijl Max Verstappen als een bliksemschicht Carlos Sainz verraste, zagen we op de achtergrond een gekantelde auto de vangrails in vliegen. Het angstaanjagende Britse GP-ongeluk herinnert Formule 1-fans en -kenners aan het belang van de halo.” L’Équipe kwam tot dezelfde conclusie als La Gazzetta. „Zhou kwam ongedeerd uit een verschrikkelijke crash en werd gered door de halo.”

BILD denkt zelfs dat de Formule 1 is ontsnapt aan een groot drama. „Dit had in een ramp kunnen eindigen! Collega’s en fans vreesden minutenlang voor Guanyu. Op tv duurt het bijna 20 minuten voordat de eerste herhaling wordt getoond. Zonder Halo zou dit ongeval veel erger zijn geweest.”

Wat het Duitse medium daarnaast opmerkte, is dat het Engelse publiek de race van vorig jaar nog niet is vergeten. „Max Verstappen werd na de kwalificatie al uitgejouwd door de Engelse fans op Silverstone. Het geschreeuw was duidelijk te horen tijdens de uitzending en het tv-interview na afloop.”

Dat weerhield Verstappen er niet van om toch een prima race neer te zetten. Het Laatste Nieuws bekroonde zijn optreden zelfs met een 8. „Hij joeg Sainz in de eerste wedstrijdhelft zo op dat de Spanjaard in de fout ging. Viel daarna terug met een manke auto, maar haalde er nog alles uit dat erin zat. Bleef verbeten rijden tot het einde om met een zevende plaats de schade te beperken.”

