Invaller Hülkenberg loopt Q3 mis op 6 honderdsten: 'Jammer, dat was onnodig’

Nico Hülkenberg kon zijn tijdelijke terugkeer in de Formule 1 vandaag nog niet opluisteren met een mooi resultaat in de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. De vervanger van de door corona gevelde Sergio Pérez reed de dertiende tijd en plaatste zich daarmee niet voor Q3.

De verschillen in het middenveld waren bij Q2 minimaal. Lance Stroll, de tijdelijke collega van Hülkenberg bij Racing Point, was zes honderdsten sneller en plaatste zich daardoor met de hakken over de sloot voor het laatste deel van de kwalificatie. Net als Hülkenberg vielen Pierre Gasly en Alexander Albon net buiten de boot.

,,Natuurlijk ben ik niet helemaal tevreden”, zei de 32-jarige Hülkenberg tegen Ziggo Sport. ,,Het was zeker mogelijk geweest om Q3 te halen en daarom is het zo jammer dat het niet is gelukt.”

,,Het was erg lastig vandaag met de wind, maar een paar dingen gingen ook gewoon niet zo goed. Door de switch van de mediumbanden naar de zachte banden veranderde het gevoel in de auto. Dat was niet helemaal prima. Jammer, het had beter kunnen zijn.”

Hülkenberg reed vorig jaar nog in de Formule 1, maar moest vertrekken bij Renault. In totaal reed de 32-jarige Duitser negen seizoenen in de hoogste raceklasse, zonder overigens ooit op het podium te staan. Ook volgende week, als er opnieuw op Silverstone wordt gereden, is hij de vervanger van Pérez.

