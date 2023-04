Is Max Verstappen na 2028 nog coureur in de Formule 1? ‘Er komt een punt dat ik andere dingen wil’

Met video's Max Verstappen laat concurren­tie héél even hopen maar grijpt na superronde toch pole in Australië

Max Verstappen heeft voor de eerste keer in zijn carrière pole position gepakt in Australië. Op het Albert Park Grand Prix Circuit, waar de tweevoudig wereldkampioen ook nog nooit een race won, was hij na een voortreffelijke ronde ruim twee tienden seconde sneller dan Mercedes-coureur George Russell. Lewis Hamilton werd derde.