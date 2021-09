Jan Lammers over door het leven zweven en zijn eigen, stille racepensioen: ‘Zit echt in de extra tijd’

Russell over eventuele opvolger De Vries: ‘Hij verdient een plek in de Formule 1’

26 augustus Het leek de Formule 1 wel aardig om Valtteri Bottas en George Russell te koppelen in de donderdagse persconferentie, de twee kandidaten voor de vacante stoel bij Mercedes voor komend seizoen. Beiden wekten de suggestie dat er wellicht al wel witte rook is, maar dat het nog te vroeg was om het nieuws te communiceren. ,,Misschien weet ik iets, misschien niet”, hield Bottas het schimmig. ,,Er is niets om nu te delen.”