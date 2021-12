Jan Lammers over kansen Verstappen: ‘Hamilton heeft de snellere wagen, daar is weinig twijfel over mogelijk’

,,Het is compleet koffiedik kijken. Hoe graag we die race ook nu al willen rijden, we weten het niet. We kunnen heel erg gaan bedenken wat er zou kunnen gebeuren, maar álles kan nog gebeuren. Max kan op pole staan, maar daarna kan het na 200 meter ook weer over zijn. Ik vind juist die onvoorspelbaarheid van de sport iets moois, alle scenario’s zijn denkbaar.’’

,,Tja, ik voorspel dus liever niet. Maar... dat Lewis nu de snellere wagen heeft, daar is weinig twijfel over mogelijk. Dus als er geen gekke dingen gebeuren, lijkt Mercedes de snelste combinatie te hebben. En of Red Bull daar in korte tijd iets aan heeft kunnen doen, mag je betwijfelen, want dan zouden ze dat wel eerder hebben gedaan. Degene die kampioen wordt heeft geluk aan zijn zijde nodig. Maar het kan ook zomaar gaan blijken dat die klap op Silverstone nog veel groter was dan we toen al dachten.’’