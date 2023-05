Jos Verstappen boekt zijn eerste zege in het rallyrijden: ‘Heel mooi voor hem en echt superleuk’

Max Verstappen was niet de enige in de familie die zondag een overwinning behaalde in de autosport. Zijn vader Jos won op dezelfde dag de Monteberg Rally in België. Voor Verstappen senior, die in het verleden ook actief was in de Formule 1, was het zijn eerste zege in het rallyrijden.