Jos Verstappen moet Max voor elke race even spreken: ‘Ik wil weten wat hij van plan is, dat kalmeert me’

Max Verstappen evenaarde twee weken geleden Ayrton Senna als het gaat om overwinningen in de Formule 1 (41) en zag dat als perfect vaderdagcadeau voor vader en trainer van het eerste uur Jos Verstappen. Die laatste vertelt nu in La Gazzetta dello Sport over de coureur die zijn zoon is geworden, het samen oefenen in de regen en dat de twee elkaar voor een race altijd even gesproken moeten hebben.

Er waren tijden dat de familie Verstappen allang blij was met één Grand Prix-zege, laat staan 41. ,,Dan komt er het moment dat je zoon hetzelfde aantal als de grote Ayrton Senna bereikt", vertelt vader Jos vandaag in de Italiaanse krant. ,,Ik maak geen vergelijkingen en ik zeg zeker niet dat ze op hetzelfde niveau zitten, maar Max is speciaal en dat is bijzonder om als vader te zien.”

Volledig scherm Max Verstappen evenaarde in Canada de grote Ayrton Senna. © USA TODAY Sports via Reuters Con De tweevoudig wereldkampioen zelf keek in Canada alweer gauw vooruit naar de volgende race, die van komend weekend in Oostenrijk. ,,Max is niet zo van de cijfers en de records. Voor hem telt alleen het racen en hij weet dat hij nog heel lang zal blijven winnen, mits hij daar de juiste auto voor heeft.” Jos vertelt dat zijn zoon op alle vlakken een betere coureur is geworden dan toen hij in 2015 als 17-jarig jochie debuteerde in de koningsklasse. ,,Hij heeft meer ervaring en is echt een man geworden, niet meer het kind van in het begin in de Formule 1. Hij groeit nog steeds en blijft dingen leren.”

Vader Jos vertelt in de Gazzetta over de “gave” die Max heeft om zich aan te passen aan de auto en de omstandigheden op de baan, waardoor hij nooit lang nodig heeft om de limiet te vinden. ,,Hij heeft een ‘crazy’ gevoel voor het managen van zijn banden, als kind ook al”, aldus de 51-jarige oud-coureur.

Dit alles werd eens te meer duidelijk in de natte kwalificatie in Canada, waarin Verstappen geen foutje maakte op weg naar pole position. Of Max net als een jonge Senna extra veel trainde in de regen? ,,Op woensdagen was hij om 12 uur klaar met school. Dan laadden we alles in en reden we naar Genk, waar we testen deden in zowel droge als natte omstandigheden . Na afloop in Canada bedankte hij me over de telefoon nog dat ik hem altijd ‘pushte’ om beter te worden in de regen.”

Een uur voor de race wil ik hem sowieso even spreken, want dan ken ik de strategie en weet ik wat hij van plan is. Dat kalmeert me Jos Verstappen

Jos gaat al lang niet meer mee naar elke grand prix, maar de twee bellen nog altijd bijna iedere dag. ,,Al is dat maar voor een paar minuutjes. Een uur voor de race wil ik hem sowieso even spreken, want dan ken ik de strategie en weet ik wat hij van plan is. Dat kalmeert me. Hij doet overigens precies hetzelfde als ik ergens een rally heb.”

Gevraagd naar de mooiste overwinning van zijn zoon, kan dat er volgens Jos maar één zijn. ,,Die in Abu Dhabi in 2021, waarmee hij zich voor het eerst tot wereldkampioen kroonde", vertelt vader Verstappen, die na de race een innig moment deelde met de Red Bull-coureur. ,,Lewis Hamilton in de laatste ronde inhalen was zo vanzelfsprekend nog niet, ook al reed Max op nieuwe banden. Maar hij was zo agressief en wist Lewis aan te vallen waar die het niet zag aankomen. Een geweldige zet.”

