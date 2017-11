Kijk hier de grote 'Max Verstappen-show' terug van vorig jaar in Brazilië

Commentatoren en fans kwamen superlatieven tekort voor de race van Max Verstappen bij de vorige editie van de GP in Brazilië. Verstappen begon op de vierde plek aan de race en reed een tijdje op plek twee, maar door twee pitstops viel de Nederlandse coureur helemaal terug naar de zestiende plaats. Met nog zestien ronden te gaan begon Verstappen aan een inhaalrace die zijn weerga niet kende. De Nederlander maakte dankbaar gebruik van de enorme regenbuien die over het Braziliaanse circuit trokken. Verstappen haalde de ene na de andere coureur in waarna hij middels een sensationele inhaalrace nog op het podium terecht kwam: derde. Onderweg van de zestiende naar de derde plek haalde Verstappen nog op weergaloze wijze Nico Rosberg in, een actie die achteraf verkozen zou worden tot inhaalactie van het jaar. Minstens even sensationeel waren de stuurmanskunsten van de Nederlander toen hij de controle over zijn Red Bull dreigde te verliezen. In plaats van te spinnen en in de vangrail te eindigen hield Verstappen zijn wagen op wonderbaarlijke wijze op de baan.

Nieuwe 'Max Verstappen-show'

Nico Rosberg en Lewis Hamilton waren vorig seizoen in Brazilië nog in een hevige strijd om het wereldkampioenschap verwikkeld, maar fans en commentatoren hadden het achteraf enkel en alleen over de grote 'Max Verstappen-show'. Dat seizoen werd het wereldkampioenschap pas in Abu Dhabi beslist, dit seizoen heeft Hamilton de titel al binnen. En dus is er dit weekend voldoende ruimte voor een nieuwe 'Max Verstappen-show'. Een flinke bak aan Braziliaanse regenbuien zou daar in elk geval een beetje bij helpen. Zaterdag tijdens de kwalificatie lijkt de kans daarop zeer groot, op de dag van de race lijkt het droog te blijven.



