Kind van de rekening in een vechtscheiding

Door Arjan Schouten



Verwijten over en weer. Moddergooien. Zwartmakerij. Niet meer naar elkaar willen luisteren. Kift alom. En dan moeten ze nog negen races samen door.



Het al gebarsten huwelijk tussen Red Bull Racing en Renault is uitgelopen op een knetterende vechtscheiding die nog negen races duurt. Het is aftellen geblazen, te beginnen morgen in Spa. De wereld mag meegenieten van het gebakkelei van de twee kampen die na bijna twaalf jaar op elkaars lip geen goed woord meer voor elkaar over hebben.