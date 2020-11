Klapband verpest knappe race Verstappen op Imola, record Mercedes na winst Hamilton

Door Arjan Schouten



Geen vuiltje aan de lucht, leek het. Het verhaal van de GP van Emilia & Romagna was wel geschreven. Lewis Hamilton die Valtteri Bottas en Max Verstappen na een beroerde start met een heel late stop alsnog schaakmat had gezet en Verstappen die vervolgens Bottas beroofde van P2. Dát leek het verhaal te worden, bij de terugkeer op Imola.

Een mooie, onverwachte tweede plaats na een intens gevecht met de Fin van Mercedes. Meer dan het maximale, een feestje waard. Maar toen knalde uit het niets zomaar de achterband van Verstappen, met nog twaalf rondes te gaan. Een spin, een enkeltje grindbak en weg was alle hoop op een topresultaat.

Weer een drama in Italië, voor de derde keer al dit jaar. Op Monza bezweek zijn Honda-motor. Een week later beloofde Honda beterschap, maar gebeurde het op Mugello weer. Iets verderop in Imola leek Verstappen vandaag met die Italiaanse vloek te breken. Vanaf de start al liet hij zien dat er wel wat mogelijk was, door meteen voorbij Hamilton te schieten naar P2. De zesvoudig wereldkampioen bewaarde de rust en handelde uiterst pienter door na de vroege stops van Bottas en Verstappen lang buiten te blijven. Zo bouwde hij een veilig gat op naar zijn twee concurrenten. En met een met een virtual safety car (kapotte auto van Esteban Ocon) precies tijdens de pitstop van Hamilton werd het helemaal niet meer spannend of hij wel als eerste terug zou keren uit de pits.

Die eerste plaats, die bleef zo buiten bereik voor Verstappen. Meteen richtte hij zijn pijlen op Bottas, die hij ronde na ronde op bleef jagen. Steeds op zijn staart, steeds binnen drs-afstand. En onder al die druk bezweek Bottas. Iets van de lijn naar beneden bij Rivazza, de banden in het gruis en voorbij was Verstappen. Nog twintig rondjes te gaan, de tweede plaats naar huis brengen.

Bekijk de uitvalbeurt van Max Verstappen.

Niks aan de hand, leek het ogenschijnlijk. Tot die achterband het tienden rondes voor het einde begaf. Weg podium, weg P2. Weer een drama voor Red Bull Racing, dat later ook nog Alexander Albon terug zal vallen naar de laatste plaats na een spin.

Toen alle stofwolken opgetrokken waren, was het gewoon weer Mercedes op P1 en P2. Ja, de rest van het veld kwam weer in het spoor terug na een race lang in niemandsland. Maar in gevaar kwamen de topposities voor Mercedes niet. Met de 93ste recordzege voor Hamilton en de tweede plaats voor Bottas veroverde de renstal in stijl het zevende wereldkampioenschap voor de constructeurs op rij. Een record in de Formule 1.

Mee naar het podium in plaats van Verstappen? Daniel Ricciardo, die in de slotrondes Daniil Kvyat slim van P3 hield. Na P3 op de Nürburgring een tweede podium voor de Australiër van Renault in drie races tijd.

Volledig scherm Lewis Hamilton staat opnieuw op het hoogste treetje van het podium. © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm Max Verstappen in actie tijdens de kwalificatie op het circuit van Imola. © AFP