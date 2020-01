Kubica dankzij sponsor reservecoureur Alfa Romeo

jaaroverzicht Podcast | 'Als Max in mei het idee heeft dat het niet lukt, dan is hij weg bij Red Bull’

26 december Het einde van het jaar nadert en daarom is het tijd voor een jaaroverzicht van AD Sportwereld. In deel 3 staat Formule 1 centraal, met natuurlijk heel veel aandacht voor Max Verstappen. Voor Red Bull en het perspectief, voor Mercedes met Lewis Hamilton en Ferrari. Het gaat over de vriendschappen en de hobby’s van Max, over vader Jos en over Zandvoort.