Kubica vervangt Räikkönen ook in Monza

Video Nederland­se fans geven zelfs Hamilton energie: ‘Deze baan is episch’

3 september Lewis Hamilton genoot van de volle tribunes met de duizenden autosportfans bij de Dutch Grand Prix. Dat zei de wereldkampioen nadat hij was uitgevallen in de tweede vrije training op het circuit van Zandvoort. De coureur van Mercedes had hydraulische problemen en kreeg na drie rondjes al te horen dat hij de sessie moest staken.