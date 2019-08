Kubica weer laatste? De Polen geven er niets om

BLOGOnze verslaggevers Arjan Schouten en Rik Spekenbrink volgen het Formule 1-circuit op de voet. In blogs melden ze wat hen verbaast in de wereld van pk’s en glitter en glamour.

Door Rik Spekenbrink

Oranje valt nu eenmaal meer op dan rood en wit, en de duizenden Max Verstappen-fans in Hongarije maakten tijdens de kwalificatie uiteraard een hels kabaal. Maar er is maar één man die een thuisrace rijdt op de Hungaroring: Robert Kubica. De Polen winnen het nog van de Nederlanders op de tribunes, qua aantallen althans. De schattingen lopen uiteen van 25 tot 40 duizend man (en een enkele vrouw). Ze hebben de grootste en mooiste vlaggen meegenomen en melden zich elke dag al vroeg op het circuit. Koelbox in de hand, niemand die ze iets maakt.

Je kan er alleen maar bewondering voor hebben. Het valt namelijk niet mee om fan te zijn van Kubica. Tenminste, als je het belangrijk vindt dat er zo nu en dan wat te vieren valt. Het was vorige week in Duitsland een klein mirakel dat Kubica zijn eerste kampioenschapspunt veroverde. Minpuntje voor zijn fans was dat ze het nieuws waarschijnlijk pas hoorden op weg naar huis, er was een laat uitgesproken dubbele straf voor de Alfa Romeo’s voor nodig.

(Overigens: in september volgt nog een beroepszaak van dat team. Hoe sneu zou het zijn als Kubica alsnog zijn tiende plek moet inleveren?).

Maar je kan natuurlijk ook supporter zijn van een mooi karakter, een aardige vent, of vanwege een goed verhaal. Dat heeft de 34-jarige Kubica, zoals de racefan wel weet. Hij won in 2008 in Canada zijn eerste en vooralsnog enige grand prix. Hij werd wel eens in verband gebracht met de grote teams en zou in beeld zijn geweest om in 2012 bij Ferrari te gaan rijden. Maar eerst werd het 6 februari 2011. In de eerste etappe van de Ronde di Andora, een rallyrace waaraan Kubica meedeed, ging het mis. Zijn Skoda knalde tegen de vangrail, die losschoot en zich een paar meter verderop dwars door de auto boorde. Met breuken in arm en been, elleboog en schouder werd hij opgenomen in het ziekenhuis.

Publicitair aantrekkelijk

Achttien keer werd Kubica geopereerd. Hij revalideerde, maar had veel spierkracht en mobiliteit in zijn rechterarm verloren. Een rentree in de autosport, laat staan de Formule 1, leek heel ver weg. Maar de vriendelijke Pool heeft in zijn leven niets anders, wil ook niets anders. Hij zette zijn zinnen op een rentree, en die kwam er dit jaar. Bij het dolende Williams zagen ze wel iets in het publicitair aantrekkelijke verhaal dat Kubica met zich meetorst.

Maar de man die volgens Lewis Hamilton de meeste intrinsieke snelheid in zich heeft, kan eigenlijk niet meer mee in de Formule 1. Zo hard is de waarheid nu eenmaal. In de langzaamste auto van de grid geeft Kubica ook nog eens bijna ieder raceweekeinde fors toe op zijn teamgenoot George Russell. Vandaag was hij weer laatste, 1,3 seconden langzamer dan de Brit.