'Kvyat heeft van zichzelf meer talent dan Hartley en Gasly'

,,Ja, ik vind dat Kvyat meer talent heeft", zegt Marko in gesprek met Autosport. ,,Helaas liet hij dat alleen in zijn eerste jaar zien bij zowel Red Bull als Toro Rosso."



In mei 2016 moest Kvyat zijn stoeltje bij Red Bull afstaan aan Max Verstappen. Ook bij het kleine broertje wist de Rus geen indruk te maken. Hij werd in Maleisië en Japan al vervangen door Gasly, vanaf de Grand Prix van Mexico van oktober dit jaar werd hij definitief gepasseerd. Marko denkt dat de ruil Verstappen-Kvyat iets heeft laten knappen bij de Rus. ,,Zijn optredens bij Red Bull gingen hard achteruit. Hij had problemen met banden en remmen die Daniel Ricciardo niet had. In korte tijd gebeurde er op mentaal gebied iets bij hem. Hij verloor zijn snelheid en zijn gemak. We weten niet waarom. We hebben veel geprobeerd, maar zijn snelheid kwam maar niet terug."



Volgens Marko trok Kvyat zich terug. ,,Er waren teveel incidenten bij de start van races, maar hij reageerde er niet goed op. Hij trok zich terug in zijn schulp en wilde niemand hem laten vertellen wat hij moest doen.



,,Het is triest, want ik herinner me races in de GP3 in Monza en Spa waar hij iedereen van de baan reed. Ook bij Toro Rosso reed hij een keer het hele veld voorbij toen hij in de achterhoede begon. Hij viel Kimi Räikkönen aan toen zijn remmen het begaven. Hij heeft een paar sensationele races gereden."