Kwalificatie loopt voor Max Verstappen uit op drama na crash Charles Leclerc, Sergio Pérez krijgt pole in de schoot geworpen

Verstappen: ‘P9 niet waar je wil en moet staan’

Max Verstappen besloot niet bij de pakken neer te gaan zitten nadat het in Q3 niet zijn kant opviel. ,,Ik maak zelf die eerste fout", was hij zelfkritisch bij Viaplay. ,,Daarna is het enorm balen van die rode vlag, maar dat kan gebeuren op een stratencircuit. Het ging het hele weekend heel goed en dan sta je nu negende, dat is natuurlijk niet waar je wil en moet staan. Ik had al in bocht 5 een momentje en daarna ging ik te ver naar de buitenkant in bocht 7/8, waar weinig grip ligt.” In de race liggen er voor Verstappen nog altijd volop kansen, al wordt het lastig met dezelfde auto als die van hem op pole position. ,,We moeten aan de bak om nog te kunnen winnen.”



Nyck de Vries was bij dat hij eindelijk eens door Q1 wist te komen, maar een vijftiende startplek leidde natuurlijk nog niet tot een jubelstemming. ,,Met het oog op gisteren ben ik wel tevreden. We hebben toch nog wat extra performance kunnen vinden en zijn zo in Q2 gekomen. Als je lang genoeg blijft geloven en werken, dan komt het vanzelf", aldus de nog puntloze coureur van AlphaTauri, die dacht dat er misschien nog anderhalve tiende extra in zijn auto zat.