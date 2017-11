Laat verval in Brazilië les zijn voor roeptoeters in Nederland

Door Arjan Schouten

En zo zat ik in São Paulo tijdens de eerste vrijdagtraining toch maar naar een live-verbinding met een zaaltje in Zandvoort te turen. De presentatie van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek over een mogelijke terugkeer van Formule 1 op het vermaarde Circuitpark werd door de collega’s van GP Update live het internet op gestreamd. Waarvoor dank. Links boven in beeld zag ik dat ik een van de 123 kijkers was.

Ik hoorde aan de andere kant van de wereld een enthousiast verhaal aan over kansen voor de regio en de BV Nederland. Er waren ook een paar mitsen en maren, maar daar werd door Prins Bernhard van Oranje logischerwijs niet te lang bij stilgestaan.



Als Nederland de Formule 1 écht terug wil, dan kan het, zo luidde de veelbelovende boodschap. Enigszins voorspelbaar en met nul garanties. Maar in deze periode waarin Max Verstappen zelfs nog een publiek van duizenden trekt als hij de deuren van een nieuwe bouwmarkt opent, volkomen logisch. Meeliften op andermans succes, eenvoudiger kan een businessmodel niet zijn.

Afgezien van het feit dat een terugkeer van de koningsklasse bovenal klauwen met geld kost en we daar in Nederland een beetje allergisch voor zijn, baarde vooral die prognose van het aantal jaarlijkse bezoekers me echter wat zorgen. Ze verwachten er in een Formule 1-weekend 250.000 in Zandvoort. Dat het circuit al nagenoeg onbereikbaar is op een zomerse dag vol strandtoerisme, is nog niet het grootste probleem. Ook Interlagos bereiken is hier dagelijks een ramp, met al die files in die onooglijke betonjungle die São Paulo heet. Maar ik hoefde vanuit de perskamer maar naar buiten te kijken om toch nog wat twijfels te krijgen.

Het profiel van het circuit van Interlagos.

Volledig scherm Valtteri Bottas. © Photo News Hier in Brazilië kwamen ze ooit ook met z’n honderdduizenden tegelijk, toen Ayrton Senna nog leefde. In de jaren ’70, ’80 en ’90 was een gouden generatie Brazilianen - Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Senna - een ijzersterk fundament onder de populariteit van het in 1973 geopende Autódromo José Carlos Pace. Rubens Barrichello en Felipe Massa trokken daarna het volk nog naar de race.



Maar nu de Braziliaanse coureurs al bijna een decennium lang slechts een figurantenrol vervullen, is de massale aanloop hier flink afgenomen. Veel tribunes waren tijdens de vrijdagtraining nog niet voor een kwart gevuld. En hoe moet dat volgend jaar, als er hoogstwaarschijnlijk niet eens een Braziliaan meedoet?

Het iconische circuit staat nog tot 2020 op de kalender, maar met een financiële crisis zijn de vooruitzichten gitzwart. Wellicht wil Bernie Ecclestone, die toevallig vandaag weer eens door de paddock dartelde, z’n portemonnee trekken en voor suikeroom willen spelen. Anders dreigt het complex, dat trouwens best een opfrisbeurt mag gebruiken, net zo goed een gedrocht te kunnen worden zonder actualiteitswaarde.

Laat het een les zijn voor alle roeptoeters in Nederland. De enige reden waarom we nu weer over Formule 1 fantaseren in ons minilandje is Max Verstappen. Niks mis mee. Maar als hij werkelijk dat uitzonderlijke talent is dat eens in de honderd jaar geboren wordt, dan zou ik me als Zandvoortse circuiteigenaar nu al zorgen maken voor de jaren na Max, die als coureur - hoe jong ook - ook hooguit nog maar een jaar of vijftien te gaan heeft.



