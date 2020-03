Lammers: Op dag dat Bruno Bruins ontslag neemt, moeten wij het niet over sport hebben

Lammers zet ook zijn vraagtekens bij een eventuele race in Zandvoort in augustus. ,,Hoe realistisch is dat en moet je dat als fan wel willen?”, vraagt hij zich af. ,,Dan moeten we het virus in juli al het land en de wereld uit hebben. We willen dat mensen met het goede gevoel deze kant opkomen. Mag je dat in augustus al verwachten?”



Er zijn volgens de directeur nu dingen die onvergelijkbaar erger zijn dat het immoreel is het te hebben over een race die niet doorgaat. ,,In Bergamo in Italië is elk half uur een begrafenis. Dit virus houdt ons allemaal in de greep. We moeten eerst zorgen dat we gezond zijn. Het is juist om een pas op te plaats te maken totdat we er maatschappelijk, sportief en economisch klaar voor zijn. En dat is nu nog niet het geval.”